Mersin'de kablo hırsızı 2 şüpheli yakalandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, jandarma tarafından kovalamacayla yakalandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, jandarma tarafından kovalamacayla yakalandı.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkonak Mahallesi'nde iletim kablolarında kesinti yaşanınca harekete geçti. Ekipler yapılan araştırmada 2 bin 500 metre uzunluğunda kablonun kesilerek çalındığı belirlendi. Ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, kovalamaca sonucu girdikleri evlerde yakalanarak, gözaltına alındı.Evde yapılan aramada çalınan kablolar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş