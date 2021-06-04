Mersin'de kablo çaldığı iddia edilen 2 zanlı, kovalamaca sonucu evlerinde yakalandı

Mersin'de, Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu evlerinde gözaltına alındı.

Mersin'de, Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı, jandarma ekiplerince kovalamaca sonucu evlerinde gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çukurkonak Mahallesi'ndeki Türk Telekom'a ait iletim hattı kablolarında kesinti meydana gelmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgeye giriş ve çıkışları kapatarak araştırma yaptı.

Yaklaşık 2 bin 500 metrelik kablo çalındığı belirleyen ekipler, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Jandarma ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu saklanmak için girdikleri evlerinde yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 500 metrelik Türk Telekom'a ait iletim hattı kablosu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgusunda suçlarını itiraf ettiği bildirilen zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci