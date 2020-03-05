Mersin'de "KAAN Projesi" hayata geçiriliyor

05.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:10

Mersin'de, Kamusal Asayiş Analiz Nitelik Geliştirme (KAAN) Projesi kapsamında ilk çalışmalar başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeyle birlikte ekiplerin koordinasyon halinde çalışması, olay meydana gelmeden suçun önlenmesi ve meydana gelen olayların en seri şekilde bildirilmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda oluşturulan ekipler, hastanelerde, üniversitelerde, alışveriş merkezlerinde, otogarda, tren istasyonunda ve parklarda eğitim çalışmaları yaptı.

Çalışmalarda toplamda 876 güvenlik görevlisi ve 490 emniyet personeline eğitim verildi.

Kaynak: AA