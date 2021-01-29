Mersin'de jeotermal saha ihalesi
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Mersin'de jeotermal saha ihalesi

29.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 09:04
Mersin'de jeotermal saha ihalesi

Mersin'de bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Mersin'de bir jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 1075 hektarlık jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, "Açık Teklif Usulü" ile ihaleye çıkarıldı.

İhale bedeli 43 milyon 862 bin 37 lira, geçici teminat bedeli ise 1 milyon 315 bin 88 lira olarak belirlendi. İhale 15 Şubat Pazartesi 14.30'da Mersin Valiliği Hizmet Binası'nın toplantı salonunda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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