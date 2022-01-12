Mersin'de jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar ihale edilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de 2 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha ihaleye çıkarıldı.

Mersin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'in Akdeniz ilçesinde terk edilmiş 2 bin 448 ve 2 bin 106 hektarlık iki jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha, açık teklif artırma usulüyle ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Taban ihale bedelleri 129 bin 572 lira ve 112 bin 195 lira, geçici teminat bedelleri ise 3 bin 887 lira ve 3 bin 365 lira olarak belirlenen sahaların ihalesi, 24 Ocak Pazartesi günü sırasıyla saat 14.30 ve 15.00'te Mersin Valiliği Hizmet Binası'nda yapılacak.

İsteklilerin, tekliflerini ihale gün ve saatinde dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmesi gerekecek.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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