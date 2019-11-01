Mersin'de, jandarmanın yakaladığı 22 suçtan aranan zanlı tutuklandı

01.11.2019 14:20

Mersin'de, jandarma ekiplerince yakalanan 22 suçtan aranan zanlı, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde kontrol yapan ekipler, aranması olduğu belirlenen T.S'yi gözaltına aldı.

Zanlının detaylı sorgusunda, 19'u dolandırıcılık olmak üzere 22 suçtan arandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA