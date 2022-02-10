Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de jandarmanın uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu sattığı belirlenen bir kişinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlının otomobilini kontrol noktasında durdurdu.

Araçtaki aramada 60 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title