Mersin'de jandarmanın tarihi eser operasyonunda 12 fosil ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 fosil ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 fosil ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede tarih eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tömük Mahallesi'nde bir ev ve deposunda tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 12 fosil bulundu.

Zanlı, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci