Mersin'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yaralı halde bulunan şahinin tedavisine başlandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yaralı halde bulunan şahinin tedavisine başlandı.
Gülnar-Mut kara yolunda denetim yapan jandarma trafik ekiplerince bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.
Tedaviye alınan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan