Mersin'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
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Mersin'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı

Mersin'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yaralı halde bulunan şahinin tedavisine başlandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yaralı halde bulunan şahinin tedavisine başlandı.

Gülnar-Mut kara yolunda denetim yapan jandarma trafik ekiplerince bulunan yaralı şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ulaştırıldı.

Tedaviye alınan kuş, sağlığına kavuştuktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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Mersin'de jandarmanın bulduğu yaralı şahin tedaviye alındı - Haberler
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