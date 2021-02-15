Mersin'de jandarmadan motosiklet ve traktör denetimi
15.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:16
Mersin'de, jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 58 motosiklet ve traktör sürücüsüne 100 bin 486 lira ceza kesildi.
Mersin'de, jandarma ekiplerince yapılan denetimde, 58 motosiklet ve traktör sürücüsüne 100 bin 486 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde motosiklet ile traktör sürücülerine yönelik denetim yaptı.
Yapılan kontrollerde, 1916 motosiklet ve traktör denetlendi, 1412 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Denetimle, 58 sürücüye 100 bin 486 lira ceza kesildi, 45 araç trafikten men edildi, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ