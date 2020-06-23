Mersin'de jandarmadan drone ve helikopterle trafik denetimi Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince drone ve helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince drone ve helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimlerle sürücülerde "algılanan yakalanma duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma ekiplerinin sorumluluk alanında bulunan D-750 Tarsus-Pozantı karayolu üzerinde 6 Jandarma timi, 3 asayiş timi, bir motorlu asayiş timi ile helikopter ve droneler ile havadan trafik denetimi icra edildi. Yapılan kontrolde toplam 90 araç kontrol edilirken, trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 araç sürücüsüne bin 128 lira trafik idari para cezası uygulandı."

Helikopter ve drone ile havadan yapılan trafik kontrollerin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA