Mersin'de jandarmadan drone destekli kaçak avcı denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de jandarmadan drone destekli kaçak avcı denetimi

Mersin'de jandarmadan drone destekli kaçak avcı denetimi
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Silifke'de Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılara yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi.

MERSİN (AA) - Silifke'de Mersin İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcılara yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, kaçak avcılığı önlemek, yaban hayvanlarını ve yaban hayatı geliştirme sahasını korumak amacıyla, yaban hayatı geliştirme sahasını yaya devriye ve drone ile kontrol etti.

Kontrol sonucunda herhangi bir suç unsuru tespit edilemezken ekiplerin kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

 'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

"Nehir kenarında at kesiliyor" ihbarı jandarmayı harekete geçirdi! Yakalanmasalar halka yedireceklerdi

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title