Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması - Haber
Jandarma, Mersin, Güncel

Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması

Mersin'de Jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:54
Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması

Mersin'de Jandarma ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında, üzerinde uyuşturucu madde bulunduran bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce Yenice Tren İstasyonu'nda önleme ve denetleme araması gerçekleştirildi.

Ekiplerce bir şahsın üzerinde yapılan aramada, 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Vladimir Putin Abdulhamit Gül
Magazin Can Yaman Muhterem Nur Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran İtalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Mersin'de jandarmadan asayiş uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:34:29. #1.15#