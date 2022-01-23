Mersin'de jandarma, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ekipleri, kar yağışının etkisini sürdürdüğü yüksek kesimlere yaban hayvanları için yem desteğinde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı bölgelere yem ve saman bırakıldı.

Yaban hayvanlarının aç kalmaması için yürütülen çalışmaların devam edeceği bildirildi.