Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu
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Jandarma, Mersin

Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu

Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu Mersin İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde kurduğu 'Vefa Koordinasyon Grubu' ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

23.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:56
Mersin'de jandarma 'Vefa Koordinasyon Grubu' oluşturdu

Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu

MERSİN - Mersin İl Jandarma Komutanlığı, bünyesinde kurduğu 'Vefa Koordinasyon Grubu' ile korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele tüm hızıyla sürerken, tedbirlerde alınmaya devam ediliyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için 'Vefa Koordinasyon Grupları' oluşturuldu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan grupta, kendilerine ulaşan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürmeye başladı.

Anonslarla vatandaşları uyardı

Öte yandan jandarma ekipleri, bölgelerinde yaptıkları devriyeler sırasında vatandaşları anonslarla uyardı. Ekipler anonslarda, "Değerli hemşehrilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" ifadelerini kullandılar.

Mersin'de jandarma 'Vefa Koordinasyon Grubu' oluşturdu

Kaynak: İHA

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Mersin'de jandarma "Vefa Koordinasyon Grubu" oluşturdu

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