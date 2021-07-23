Mersin'de jandarma Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimini artırdı
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Mersin'de jandarma Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimini artırdı

Mersin'de jandarma Kurban Bayramı tatilinde trafik denetimini artırdı
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu drone da kullanılan uygulamalarla denetleniyor.

Mersin'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan trafik yoğunluğunu drone da kullanılan uygulamalarla denetleniyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatili süresince kara yollarında artan trafik yoğunluğu nedeniyle denetimlerini arttırdı.

Kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan ekipler, bayram şekeri ikram ettikleri sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi. Drone da kullanılan çalışmada 12 bin 189 araç denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Ramazan Üstüner, gazetecilere, vatandaşların sağlıklı şekilde seyahat etmelerini hedeflediklerini belirterek, "Bizim isteğimiz emniyet kemerlerini, arka koltuktakiler dahil mutlaka takmaları. Trafikte seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamalarını, dikkatlerini mutlaka yola vermelerini ve hız limitlerine uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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