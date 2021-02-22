Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı

22.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:32
Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı

Mersin'de jandarma ekipleri, 2018 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in anısına açılan kütüphaneye 560 kitap bağışında bulundu.

Mersin'de jandarma ekipleri, 2018 yılında Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in anısına açılan kütüphaneye 560 kitap bağışında bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Hizan ilçesinde, 21 Ocak 2018'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan meslektaşları Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in anısını yaşatmak, çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kitap okumanın önemine dikkati çekmek isteyen jandarma personeli, kampanya başlattı.

Toroslar Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kampanya kapsamında 560 kitap temin edildi.

Toplanan kitaplar, Musalı Mahallesi'ndeki Veli Haşim Çiftçi Ortaokuluna bağışlandı.

Okul yöneticilerince teslim alınan 560 kitap, şehit Durmuş Tek'in adını taşıyan kütüphanedeki raflara yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Prens Harry Demet Akalın Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de jandarma ekipleri şehit meslektaşlarının adını taşıyan kütüphaneye kitap bağışı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 12:35:47. #1.16#
title