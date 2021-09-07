Mersin'de jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
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Mersin'de jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

Mersin'de jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de, jandarma ekipleri "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okul servislerini denetledi.

Mersin'de, jandarma ekipleri "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okul servislerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler 155 devriye ve 272 personelle 201 okul ve çevresinde okul servis araçlarının denetimini yaptı.

Ekipler ayrıca, okul çevresindeki alkol ve tütün ürünlerinin satışının önlenmesi, metruk binaların kontrolüyle okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik önleyici tedbirler gerçekleştirdi.

Ekiplerin denetimi devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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