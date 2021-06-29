MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA
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MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA

MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Mut ilçesinde izinsiz olarak ekimi yapılan 8 bin 478 kök kenevir, ekipler tarafından sökülerek imha edildi.

MERSİN'in Mut ilçesinde izinsiz olarak ekimi yapılan 8 bin 478 kök kenevir, ekipler tarafından sökülerek imha edildi. Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesine Kırkkavak ve Göksu mahallelerinde 7 kişinin bahçelerinde uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yaptığı operasyonda 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve eklentileri ile bahçelerinde arama yapan ekipler tarafından 8 bin 478 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 165 gram kubar esrar, 452 kenevir tohumu, 1 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA
MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA
MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA
MERSİN'DE İZİNSİZ KENEVİR EKİMİNE 5 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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