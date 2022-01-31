Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesinde define aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla detektör yardımı ile kaçak kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Olayda kullanılan malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Define, Anamur, Mersin, 3. Sayfa, Haber

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