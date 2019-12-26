Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

26.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58
Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

'in ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahallesi'nde yakalanan zanlıların yanında kazıda kullanılan jeneratör, merdiven, hurç, baret, fener ve halat bulundu.

Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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