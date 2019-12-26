Mersin'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
26.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:58
Mersin'in Erdemli ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Arslanlı Mahallesi'nde yakalanan zanlıların yanında kazıda kullanılan jeneratör, merdiven, hurç, baret, fener ve halat bulundu.
Gözaltına alınan 3 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA