Mersin'de izinsiz kağıt toplayıcıların aracına el konuldu
Mezitli ilçesinde zabıta ve polis ekiplerince izinsiz atık kağıt toplayanlara yönelik operasyon yapıldı.
16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:06
Mezitli ilçesinde zabıta ve polis ekiplerince izinsiz atık kağıt toplayanlara yönelik operasyon yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki operasyonda "çek-çek" diye tabir edilen kağıt toplama araçlarına el konuldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, trafiği tehlikeye atan araçlara el konularak sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.
Kaynak: AA