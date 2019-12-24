Mersin'de izinsiz ağaç kesen kişi tutuklandı
Mersin'de 1511 ağacı izinsiz kestiği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Mersin'de 1511 ağacı izinsiz kestiği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Merkez Mezitli ilçesinde 74 bin metrekarelik ormanlık alanda kesilen ağaçlarla ilgili gözaltına alınan M.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kesimin, ihbar üzerine olay yerine giden orman muhafaza memurlarınca tespit edildiği belirtilmiş, M.Ş, gözaltına alınmıştı.