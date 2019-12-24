Mersin'de izinsiz ağaç kesen kişi tutuklandı
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Mersin'de izinsiz ağaç kesen kişi tutuklandı

Mersin'de 1511 ağacı izinsiz kestiği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

24.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:26
Mersin'de izinsiz ağaç kesen kişi tutuklandı

'de 1511 ağacı izinsiz kestiği belirlenerek gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Merkez ilçesinde 74 bin metrekarelik ormanlık alanda kesilen ağaçlarla ilgili gözaltına alınan M.Ş, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kesimin, ihbar üzerine olay yerine giden orman muhafaza memurlarınca tespit edildiği belirtilmiş, M.Ş, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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