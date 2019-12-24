Mersin'de izinsiz ağaç kesen kişi gözaltına alındı

24.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:22

Mersin'de 1511 ağacı izinsiz kestiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Mersin Orman Bölge İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, izinsiz ağaç kesimine dair bir ihbarı değerlendiren ekipler harekete geçti.

Eski Mezitli Mahallesi'nde 74 bin metrekarelik ormanlık alandaki 1511 ağacın kesildiği tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu belirlenen M.Ş. gözaltına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA