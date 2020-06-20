Mersin'de itfaiye aracı kaza yaptı
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Mersin'de itfaiye aracı kaza yaptı

Mersin'in Gülnar ilçesinde itfaiye aracı, yangın ihbarına giderken yol kenarındaki çukura devrildi.

Mersin'de itfaiye aracı kaza yaptı
20.06.2020 00:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 00:20

Mersin'in Gülnar ilçesinde itfaiye aracı, yangın ihbarına giderken yol kenarındaki çukura devrildi.

Alınan bilgiye göre, Büyükeceli Mahallesi'ne bir evde yangın çıktığının bildirilmesi üzerine yola çıkan Mehmet K. yönetimindeki 33 YE 107 plakalı itfaiye aracı, yol kenarındaki çukura devrildi.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken itfaiye aracında hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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