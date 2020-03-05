Mersin'de "İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı" düzenlendi
Tarsus ilçesinde "İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı" düzenlendi.
05.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:06
Tarsus ilçesinde "İstiklal Marşı'mızı Anlamak Konferansı" düzenlendi.
Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin, Tarsus Ticaret Borsası'nda düzenlenen konferansta, İstiklal Marşı'nın yazıldığı döneme ilişkin bilgiler verdi.
Konferansa çok sayıda öğrenci katıldı.
Kaynak: AA