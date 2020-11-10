Mersin'de işletmelerin kasasından para çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı
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Mersin'de işletmelerin kasasından para çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı

10.11.2020 10:09 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:13
Mersin'de işletmelerin kasasından para çaldığı tespit edilen zanlı yakalandı

Mersin'de, 10 işletmenin kasasından para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, 10 işletmenin kasasından para çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenen şüpheli tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte son bir ayda 10 işletmenin kasasından para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İşletmelerin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık suçundan sabıkası bulunan A.K. olduğunu belirledi.

Takibe alınan zanlı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir işletmenin kasasından para çalıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, A.K'nin farklı işletmelerin kasalarından para çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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