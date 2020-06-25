Mersin'de İŞKUR, yeni binasında hizmet vermeye başlayacak Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, yeni binasında hizmet verecek.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, yeni binasında hizmet verecek.

Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, artan personel sayısıyla 2009 yılından bu yana faaliyet gösteren Cami Şerif Mahallesi'ndeki hizmet binasının fiziki şartlarının yetersiz kaldığını belirtti.

Vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sunma ilkesini benimsediklerini ifade eden Bozkurt, il müdürlüğü olarak yeni ve daha modern bir binada hizmet vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Bozkurt, 29 Haziran'dan itibaren Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki yerinde hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA