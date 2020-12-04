Mersin'de işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Mersin'de, belediyelerde üst düzey yöneticiler tanıdığını iddia ederek vatandaşları işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Mersin'de, belediyelerde üst düzey yöneticiler tanıdığını iddia ederek vatandaşları işe aldırma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli kadın, kocasını belediyede işe aldırabileceğini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldığını öne sürerek Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı bulunan H.Ç. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin, belediyelerde üst düzey yöneticiler tanıdığını söylediği müştekiden, kocasını işe aldırma bahanesiyle 23 bin lira aldığı öne sürüldü.

Polisin operasyonuyla yakalanan H.Ç, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar