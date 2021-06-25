Mersin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kişisel bakım ürünleri satan 4 iş yerindeki hırsızlıkların aydınlatılmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüpheliler N.K, A.İ, K.P. ve M.M'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan K.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemenin ardından kimlikleri tespit edilen N.K, A.İ, K.P. ve M.M, dün düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci