Mersin'de iş yerlerinde hijyen denetimi
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Mersin'de iş yerlerinde hijyen denetimi

18.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:17
Mersin'de iş yerlerinde hijyen denetimi

Silifke ilçesinde belediye ekipleri iş yerlerinde hijyen denetimi yaptı.

Silifke ilçesinde belediye ekipleri iş yerlerinde hijyen denetimi yaptı.

Silifke Belediyesi Başkanvekili Sadık Altunok, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerin artırıldığını kaydetti.

Kovid-19 salgını ile mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Altunok, "Denetimlerimizde ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimiz genel olarak kurallara uymaktadır. Kurallara uyan vatandaşlarımıza ve esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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