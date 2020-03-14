Mersin'de iş yerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı
Mersin'de iş yerinden 3 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
14.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:48
Mersin'de iş yerinden 3 cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki iş yerinden 3 cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kapı camını kırıp iş yerine girerek telefonları çalan şüphelinin F.G. olduğunu belirledi.
Polisin çalışması sonucu yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Şüphelinin iş yerine girerek cep telefonlarını çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA