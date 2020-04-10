Mersin'de iş yerinden 7 güvercin çalan zanlı yakalandı Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir çiçek dükkanından piyasa değeri 18 bin lira olduğu değerlendirilen 7 güvercini çalan zanlı yakalandı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir çiçek dükkanından piyasa değeri 18 bin lira olduğu değerlendirilen 7 güvercini çalan zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşmeli Mahallesi'ndeki bir çiçek dükkanındaki 7 güvercininin çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA