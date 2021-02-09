Mersin'de iş yerinde kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza verildi
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Mersin'de iş yerinde kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza verildi

09.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:48
Mersin'de iş yerinde kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza uygulandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 78 bin 750 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki iş yerine operasyon düzenlendi.

Adresteki 25 kişiye, kumar oynadıkları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 78 bin 750 lira ceza verdi.

İş yeri sahibi M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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