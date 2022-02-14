Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

AA, Burcu Kaya - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan yorgan dükkanında hasar oluştu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan yorgan dükkanında hasar oluştu.

Gazi Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine sıçramadan alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

AA / Burcu Kaya - Güncel

Mersin, Yangın, Gazi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title