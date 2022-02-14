Mersin'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan yorgan dükkanında hasar oluştu.

Gazi Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevredeki iş yerlerine sıçramadan alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.