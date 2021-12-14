Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yorgancı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, yorgancı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mehmet Ali Tüz'e ait Gündoğdu Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yerindeki yorgan, pamuk, sünger ve halıların tutuşması üzerine alevler büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'de iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu

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