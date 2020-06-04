Mersin'de iş makinesi yüklü kamyon devrildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makinesi yüklü kamyon devrildi, kazada yaralanan olmadı.
04.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:33
Mersin'in Tarsus ilçesinde iş makinesi yüklü kamyon devrildi, kazada yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Murat Yazan idaresindeki 08 AAP 522 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, Gülek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada kamyon şoförü yaralanmazken, kamyon ve üzerindeki iş makinesi vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA