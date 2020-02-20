Mersin'de iş insanlarına ödülleri verildi
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Mersin'de iş insanlarına ödülleri verildi

Mersin'in Mut ilçesinde iş insanlarına ilçeye katkılarından dolayı ödülleri verildi.

20.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:28
Mersin'de iş insanlarına ödülleri verildi

'in ilçesinde iş insanlarına ilçeye katkılarından dolayı ödülleri verildi.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ödül töreninde, ilçenin kalkınmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iş insanlarına ödülleri verildi.

Etkinliğe ilçe protokolü katıldı.

Kaynak: AA
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