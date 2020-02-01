Mersin'de iş insanlarına "beden dili" eğitimi verildi
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine "beden dili" eğitimi verildi.
01.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:02
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından Mersin Girişimci İşadamları Derneği üyelerine "beden dili" eğitimi verildi.
Etkinlikte derneğin senatörü İlhami Günsel, yaptığı sunumda iş dünyasında beden dilinin önemine değinerek, doğru iletişim kurmaya yönelik unsurları katılımcılarla paylaştı.
Eğitime iş insanları katıldı.
Kaynak: AA