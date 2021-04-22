Mersin'de internetin kesilmesinden şüphelenen jandarma kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, internet kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, internet kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Korucak Mahallesi'ndeki internet bağlantısının kesilmesi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Mahalle ve çevresini kontrol eden ekipler, Türk Telekom'a ait 8 direk arasındaki kabloların kesildiğini belirledi.
Araştırmasını sürdüren jandarma, 2 kişiyi bir direkteki kabloları keserken suçüstü yakaladı.
Yanlarında 600 metre kablo ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan