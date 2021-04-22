Mersin'de internetin kesilmesinden şüphelenen jandarma kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
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Mersin'de internetin kesilmesinden şüphelenen jandarma kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı

Mersin'de internetin kesilmesinden şüphelenen jandarma kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde, internet kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, internet kablolarını çalarken suçüstü yakalanan 2 kişi, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Korucak Mahallesi'ndeki internet bağlantısının kesilmesi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Mahalle ve çevresini kontrol eden ekipler, Türk Telekom'a ait 8 direk arasındaki kabloların kesildiğini belirledi.

Araştırmasını sürdüren jandarma, 2 kişiyi bir direkteki kabloları keserken suçüstü yakaladı.

Yanlarında 600 metre kablo ele geçirilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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