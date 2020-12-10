Mersin'de İnsan Hakları Koruluğu Anıtı açıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Koruluğu Anıtı" açıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla "İnsan Hakları Koruluğu Anıtı" açıldı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Atatürk Mahallesi'ndeki açılıştaki konuşmasında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 72 yıl önce kabul edildiğini anımsattı.

Açılış törenine, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit İzol da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ