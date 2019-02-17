Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Mersin'de İnşaat İskelesi Çöktü: 4 Yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuyuluk Mahallesi'nde inşa edilen bir yapının çatısına beton dökümü çalışması sırasında demir iskele çöktü.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen 4 işçi, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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