Mersin'de inek hırsızlığı

10.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:10

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir besiciye ait ineğin çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, besici C.C. İncirlikuyu Mahallesi'nde bulunan ağılında 3 bin lira değerindeki ineğinin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine durumu Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, çalındığı iddia edilen hayvanın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA