Mersin'de inek hırsızlığı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir besiciye ait ineğin çalındığı iddia edildi.
10.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir besiciye ait ineğin çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, besici C.C. İncirlikuyu Mahallesi'nde bulunan ağılında 3 bin lira değerindeki ineğinin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine durumu Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.
Ekipler, çalındığı iddia edilen hayvanın bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA