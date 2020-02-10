Mersin'de inek hırsızlığı
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Mersin'de inek hırsızlığı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir besiciye ait ineğin çalındığı iddia edildi.

10.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:10
Mersin'de inek hırsızlığı

'in ilçesinde bir besiciye ait ineğin çalındığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, besici C.C. İncirlikuyu Mahallesi'nde bulunan ağılında 3 bin lira değerindeki ineğinin yerinde olmadığını fark etmesi üzerine durumu Tarsus Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Ekipler, çalındığı iddia edilen hayvanın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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