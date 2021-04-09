Son dakika haberleri: İlkokul öğrencisinden polislere duygulandıran mektup
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Son dakika haberleri: İlkokul öğrencisinden polislere duygulandıran mektup

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Mersin'de, bir ilkokul öğrencisinin yaya geçitlerinde denetim yapan polislere yazdığı mektubu annesiyle ekiplere gönderdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de, bir ilkokul öğrencisinin yaya geçitlerinde denetim yapan polislere yazdığı mektubu annesiyle ekiplere gönderdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki yaya geçitlerinde denetim yapıldı.

Denetim sırasında polislerin yanına gelen bir kadın, 9 yaşındaki oğlunun Polis Haftası dolayısıyla yazdığı mektubu ekiplere verdi.

Mektubu açan polisler, "Polis ağabeylerim, biz zarar görmeyelim diye soğukta nöbet tutuyorsunuz, bazen de aç kalıyorsunuz. Ben sizi çok seviyorum ve üzülüyorum çünkü yaralanıyorsunuz. Sevgilerimle başarılar dilerim. İyiler kazanır." yazısıyla karşılaşınca duygulandı.

Polislerin mektubu anneden alıp okuması, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı.

Son dakika haberleri: İlkokul öğrencisinden polislere duygulandıran mektup
Son dakika haberleri: İlkokul öğrencisinden polislere duygulandıran mektup
Son dakika haberleri: İlkokul öğrencisinden polislere duygulandıran mektup
Son dakika haberleri: İlkokul öğrencisinden polislere duygulandıran mektup

Kaynak: Anadolu Ajansı

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