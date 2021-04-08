Mersin'de ilkokul öğrencilerinden Polis Haftası'na özel gösteri
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Mersin'de ilkokul öğrencilerinden Polis Haftası'na özel gösteri

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Mersin'de ilkokul öğrencilerinden Polis Haftası'na özel gösteri

Mersin'de ilkokul öğrencilerinin, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin'de ilkokul öğrencilerinin, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Yenişehir ilçesindeki Piri Reis İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Türk bayrağı motifli maskeler ve bereler taktı.

Yöresel oyunlar oynayan öğrenciler, etkinliğin sonunda açtıkları Türk bayraklarıyla Polis Haftası'nı kutladı.

Hem giyimleriyle hem de danslarıyla alkış alan öğrencilerin gösterisini çok sayıda polis de cep telefonlarıyla görüntüledi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne konuşmasında, "Ben yaklaşık 40 yıldır Polis Haftası kutlamalarına katılıyorum. Hayatımın en güzel Polis Haftası'nı sizlerin sayesinde kutladım. Bana bu duyguları yaşattığınız için, bütün öğretmenlerime ve siz değerli öğrencilere sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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