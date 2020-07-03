Mersin'de ilk 6 ayda 38 bin 339 toplu taşıma aracı kontrol edildi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk 6 ayında 38 bin 339 toplu taşıma aracını kontrol ederken, kusuru bulunan 5 bin 741 araç sürücüsüne ceza yazdı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılının ilk 6 ayında 38 bin 339 toplu taşıma aracını kontrol ederken, kusuru bulunan 5 bin 741 araç sürücüsüne ceza yazdı. Ekipler ayrıca, bu dönemde 58 bin 800 motosiklet ve motorlu bisikleti kontrol ederek, 19 bin 133 sürücüye cezai işlem uyguladı, bin 634 motosikleti trafikten men etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele kapsamında 24 Mart ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında il genelinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan otobüsler ile tarifesiz yolcu taşımacılığı yapan tur otobüsleri ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları üzerinde yüzde 50 doluluk kriteri, maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına uygun olup olmadığı konularında bilgilendirme yaptı. Ayrıca ekipler, toplu taşıma araçlarında maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Ekipler, 2020 yılının ilk 6 ayında ise 38 bin 339 toplu taşıma aracını kontrol ederken, kusurlu görülen 5 bin 741 araç sürücüsüne ceza yazdı.

58 bin 808 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi

Öte yandan trafik ekipleri, motosiklet ve motorlu bisikletliler üzerinde de denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ilk 6 ayda 58 bin 808 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edilerek, 19 bin 133 sürücüye ceza yazıldı, eksiklikleri bulunan bin 634 araç trafikten men edildi. Ekipler özellikle kask kullanımı, araç plakalarının görünürlüğü, abart egzoz ve sürücü araç tescil belgeleri üzerinde kontrol yaptı. - MERSİN

Kaynak: İHA