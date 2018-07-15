Mersin'de İl Protokolü Şehitliği Ziyaret Etti Hd
CANLI YAYIN: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anma Programına Hazır İşte İlk Görüntüler

Mersin'de İl Protokolü Şehitliği Ziyaret Etti Hd

Mersin'de il protokolü şehitliği ziyaret ettiMERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitliği ziyaret eden il protokolü, mezarlıklara karanfil bıraktı.

Mersin'de İl Protokolü Şehitliği Ziyaret Etti Hd

Mersin'de il protokolü şehitliği ziyaret etti

MERSİN'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında şehitliği ziyaret eden il protokolü, mezarlıklara karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan şehitlik ziyaretine; Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, daire amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlerin kabirlerini tek tek gezen protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı.

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