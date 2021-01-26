Mersin'de "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı

Mersin'de "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında çevrimiçi düzenlenen toplantıya il müdürleri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Su, istihdamın önemine değinerek, bu alanda Mersin'de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal