Mersin'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı
Mersin'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Mersin'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Kentte yaşayan yabancıların toplumsal uyum ve entegrasyonu hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kurumlar çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.
Genel değerlendirme ve alınan kararların ardından toplantı sona erdi.