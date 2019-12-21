Mersin'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı
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Mersin'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" yapıldı

Mersin'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

21.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:44
Mersin'de

'de "İl Göç Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında, valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kentte yaşayan yabancıların toplumsal uyum ve entegrasyonu hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, kurumlar çalışmalarına ilişkin sunum yaptı.

Genel değerlendirme ve alınan kararların ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA
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