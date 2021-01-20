Mersin'de ikincisi düzenlenen "Ata'yı Anma Tenis Turnuvası" tamamlandı
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Mersin'de ikincisi düzenlenen "Ata'yı Anma Tenis Turnuvası" tamamlandı

20.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:38
Mersin'de ikincisi düzenlenen

Yenişehir Belediyesince düzenlenen 2. "Ata'yı Anma Tenis Turnuvası" sona erdi.

Yenişehir Belediyesince düzenlenen 2. "Ata'yı Anma Tenis Turnuvası" sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla düzenlenen turnuvaya 10 kategoride 210 kişi katıldı.

Turnuvanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, organizasyonda derece giren katılımcılara ödül verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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